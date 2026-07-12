Inghilterra, il ct Tuchel: "Bel risultato ma non sono soddisfatto, siamo stati fortunati"

"Ci siamo complictai la vota enormemente. Il risultato è fantastico: siamo fra le migliori quattro. E' una cosa straordinaria, ma non sono soddisfatto della prestazione". Lo ha detto il ct dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, in un'intervista a Itv al termine della partita contro la Norvegia. "L'impegno c'è ma ci siamo complicati la vita per come abbiamo giocato. Simao stati imprecisi, abbiamo commesso molti errori e non siamo stati abbastanza rapidi e costanti. Siamo stati fortunati", ha messo in evidenza Tuchel.