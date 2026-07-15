Laura Pausini, Shakira, Tom Cruise e... : il programma e gli ospiti della cerimonia di chiusura

La cerimonia di chiusura sarà un autentico spettacolo e vedrà protagonista anche un po' d'Italia. Circa 90 minuti prima del fischio d'inizio, fissato per le 21 ore italiane, Laura Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger, Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione."Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno - ha scritto sui social la star italiana - torneremo su quel palco per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone. Sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale. Non vedo l'ora di condividere questo momento speciale con gli appassionati di calcio di tutto il mondo".