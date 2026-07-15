Laura Pausini, Shakira, Tom Cruise e... : il programma e gli ospiti della cerimonia di chiusura

J Balvin, Shakira e una Coppa del Mondo...gigante: lo spettacolo della Cerimonia d'Apertura del Mondiale 2026
© Getty Images | Shakira
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Manca sempre meno all'ultimo atto di questa Coppa del Mondo, la prima a 48 squadre e l'ultima di due leggende come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Al New York New Jersey Stadium, domenica sera lo spettacolo non sarà offerto solo dai calciatori, ma anche dalle numerose star della musica e dello spettacolo che prima della finale e durante l'intervallo si esibiranno sul terreno di gioco.
Lo show prenderà il via alle 19:30, mentre i cancelli dello stadio apriranno quattro ore prima del fischio d'inizio.I tifosi avranno un ruolo attivo nello spettacolo e sono stati invitati ad arrivare in anticipo dagli organizzatori dell'evento.
La cerimonia di chiusura sarà un autentico spettacolo e vedrà protagonista anche un po' d'Italia. Circa 90 minuti prima del fischio d'inizio, fissato per le 21 ore italiane, Laura Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger, Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione."Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno - ha scritto sui social la star italiana - torneremo su quel palco per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone. Sono orgogliosa che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale. Non vedo l'ora di condividere questo momento speciale con gli appassionati di calcio di tutto il mondo".
Toccherà invece a Jennifer Hudson cantare l'inno degli Stati Uniti: la vincitrice di numerosi premi tra cui Emmy, Grammy, Oscar e Tony eseguirà una speciale interpretazione de The Star-Spangled Banner.
Tra i volti noti ci sarà anche quello di IShowSpeed, creator e streamer statunitense tra i più seguiti al mondo e diventato celebre per la sua passione per il calcio oltre che per essere un fan sfegato di CR7.
L'intervallo alla finale dei Mondiali potrebbe durare fra i 20 e i 25 minuti per consentire lo svolgimento dell'half-time show, lo spettacolo stile Super Bowl. Una delle opzioni allo studio, riporta Bbc, è quella di far trascorre i tradizionali 15 minuti più altri 10-11 per lo show che vedrà fra i protagonisti Madonna, Shakira e Justin Bieber. Lo scorso anno l'half-time show durante la Coppa del Mondo per Club era durato 24 minuti.
Realizzata in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio, la cerimonia di chiusura è stata pensata per celebrerare la passione, l'emozione e lo spirito globale che hanno caratterizzato la 23esima edizione della Coppa del Mondo.
© Getty Images | Shakira
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