La Nasa: "Se gli Usa vincono il Mondiale invieremo un pallone sulla luna"

01 Lug 2026 - 22:08
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La Nasa invierà un pallone da calcio sulla luna se gli Stati Uniti dovessero vincere i Mondiali. Lo ha annunciato il direttore dell'agenzia, Jared Isaacman, che si è augurato che la squadra raggiunga il risultato. La promessa è arrivata alla vigilia della partita dei sedicesimi di finale contro la Bosnia, che si giocherà nella notte italiana a San Francisco. "Forza nazionale Usa, fate quello che dovete", ha detto Isaacman. "Accetteremo questa sfida - ha risposto il responsabile della base lunare della Nasa, Carlos García-Galán - Sarà davvero emozionante farlo se vinceranno. Buona fortuna." La Nasa ha già inviato il pallone da calcio dei Mondiali agli astronauti nel modulo Kibo della Stazione spaziale internazionale.

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