La delusione di Ronaldo: "Potevamo anche perderla". Poi il post sui social

Dopo il deludente pareggio con la Repubblica Democratica del Congo, Cristiano Ronaldo è stato tra i calciatori del Portogallo maggiormente criticati. Subito dopo il fischio finale CR7 è rimasto da solo all'angolo del campo prima di venire salutato da qualche compagno. Successivamente è tornato negli spogliatoi dove si è fermato con i colleghi per una breve battuta sul match: "Non è mancato nulla, questo è il calcio - ha detto il 41enne -. Il Portogallo avrebbe potuto vincere, ma avrebbe anche potuto perdere". L'ex Real Madrid ha pubblicato anche un post sui social: "Non era l'inizio che volevamo, ma questo è tutt'altro che finito. Testa alta e concentrati sulla prossima partita".