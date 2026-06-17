La delusione di Ronaldo: "Potevamo anche perderla". Poi il post sui social

17 Giu 2026 - 22:52
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Dopo il deludente pareggio con la Repubblica Democratica del Congo, Cristiano Ronaldo è stato tra i calciatori del Portogallo maggiormente criticati. Subito dopo il fischio finale CR7 è rimasto da solo all'angolo del campo prima di venire salutato da qualche compagno. Successivamente è tornato negli spogliatoi dove si è fermato con i colleghi per una breve battuta sul match: "Non è mancato nulla, questo è il calcio - ha detto il 41enne -. Il Portogallo avrebbe potuto vincere, ma avrebbe anche potuto perdere". L'ex Real Madrid ha pubblicato anche un post sui social: "Non era l'inizio che volevamo, ma questo è tutt'altro che finito. Testa alta e concentrati sulla prossima partita".

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