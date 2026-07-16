La clamorosa petizione che spopola in Francia: "Rigiochiamo la sfida con la Spagna". Ecco perché

16 Lug 2026 - 17:22
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Rigiocare Francia-Spagna a causa del presunto errore arbitrale in occasione del rigore realizzato da Oyarzabal. È l'idea di alcuni francesi che hanno lanciato una petizione su internet: "In occasione del penalty concesso alla Spagna, Lamine Yamal tocca il pallone con la mano - si legge -. La Francia non avrebbe dovuto subire quel primo gol, che cambia completamente l'andamento della partita. Lo sport deve essere giocato secondo le regole, e non sono state rispettate". La petizione, alle 15 di oggi, ha raccolto poco meno di 49mila firme.

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