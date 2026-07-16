La Casa Bianca conferma, Trump sarà alla finale di domenica

16 Lug 2026 - 19:35
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Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali di calcio domenica, in New Jersey, tra Argentina e Spagna. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

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