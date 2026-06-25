L'Atzeca si inchina a Ochoa: passerella e ultimo saluto tra le lacrime per il portiere messicano

"Tutto è andato al meglio, la sceneggiatura era ben scritta", ha detto Ochoa dopo la gara, commosso, "ringrazio i tifosi per l'affetto che mi dimostrano sempre dentro e fuori dal campo, così come i compagni di squadra, la mia famiglia e lo staff tecnico per avermi dato questa possibilità", ha concluso l'ex Salernitana.