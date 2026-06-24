Mondiali 2026, è la notte di Ochoa: il portiere simbolo del Messico pronto per il suo ultimo ballo

"È stata la partita che mi ha cambiato la vita, un punto di svolta nella mia carriera", ha detto in un'intervista alla Fifa a proposito della sfida contro i verdeoro. Nonostante ciò, nessun top club si muove per acquistarlo e così il suo viaggio in Europa prosegue tra Malaga, Granada e Liegi. Il nome di Memo sparisce dalle prime pagine dei giornali e sembra che spunti solo ai Mondiali. Nel 2018, in Russia, le sue manone fermano la Germania campione in carica, il Messico vince 1-0 e Ochoa torna sotto le luci della ribalta.

Nel 2019 rientra in patria, all'América, fino a quando la Salernitana lo riporta nel Vecchio Continente. Quando? Nel 2022, subito dopo il Mondiale in Qatar. L'istantanea del torneo in Asia è il rigore parato a Robert Lewandowski nella prima partita del girone, che consente al Tricolor di portare a casa un punto (0-0 finale). Oggi gioca a Cipro, nell'Ael Limassol, mentre il suo posto tra i pali della porta messicana è stato preso da Raúl Rangel, che ha 15 anni in meno.

Con il Messico già qualificato ai sedicesimi e certo del primo posto nel girone, sembra scontato che contro la Repubblica Ceca ci sarà il pasillo de honor per Memo.

