Klopp: "Undav? Non sapevo neanche che fosse tedesco, ho cercato su Google"

25 Giu 2026 - 10:36
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Jurgen Klopp  © Getty Images

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L'ex allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, ha rivelato di non sapere inizialmente che Deniz Undav, il giocatore rivelazione della Germania ai Mondiali 2026, fosse tedesco. Parlando del periodo in cui Undav ha giocato al Brighton, Klopp ha dichiarato: "Non sapevo nemmeno che fosse tedesco", aggiungendo di aver pensato durante la partita "Uff! Che razza di giocatore è questo?". Il tecnico ha spiegato di aver quindi cercato Undav su Google e di essersi reso conto che il giocatore era tedesco. Parlando a MagentaTv, Klopp ha detto di essere rimasto particolarmente colpito dal percorso professionale dell'attaccante. Undav ha giocato in precedenza per il Meppen e la squadra riserve dell'Eintracht Braunschweig prima di passare all'Union Saint-Gilloise, poi al Brighton e infine allo Stoccarda. "Sa da dove viene. Sa dov'era solo pochi anni fa. Ha giocato nelle serie inferiori del calcio finché qualcosa non è scattato", ha commentato ancora l'allenatore tedesco.

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