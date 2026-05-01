Mondiali: biglietti per la finale rivenduti a oltre 2 milioni di dollari

"Il Resale Marketplace della Fifa offre un ambiente sicuro, trasparente e protetto in cui i tifosi possono vendere o cedere i biglietti ad altri tifosi - ha dichiarato un portavoce alla Cnn -. Le commissioni applicabili per la facilitazione della rivendita sono in linea con gli standard del settore nei settori dello sport e dell'intrattenimento nordamericani. La strategia di prezzo copre un'ampia gamma di fasce di prezzo e categorie, con un minimo di 1.000 biglietti al prezzo di 60 dollari per ogni partita messi a disposizione dalle squadre partecipanti".