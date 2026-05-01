Mondiali: biglietti per la finale rivenduti a oltre 2 milioni di dollari
Succede sul 'Fifa Marketplace', piattaforma ufficiale ma senza controllo diretto
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Biglietti per la finale dei Mondiali rivenduti anche a oltre due milioni di dollari. Succede sul 'Fifa Marketplace', una piattaforma ufficiale dove gli utenti possono mettere di nuovo in commercio i propri tagliandi. Qui, la Fifa non controlla i prezzi richiesti: sono i possessori dei biglietti che possono fissare il prezzo che preferiscono. Su questo, però, la federcalcio mondiale trattiene tuttavia una commissione del 15% sia dall'acquirente che dal venditore.
La cifra di 2.299.998,85 dollari è richiesta per i posti di categoria 1, che si trovano nella parte superiore della tribuna inferiore, direttamente dietro la porta e vicino a una delle uscite; a questo prezzo, però, se ne trova anche un altro quasi in cima allo stadio. Il prezzo di rivendita più basso di un biglietto standard per la finale è ora di poco inferiore a 11.000 dollari sul marketplace, mentre il tagliando più economico accessibile alle persone in sedia a rotelle raggiunge quasi i 15.000 dollari.
"Il Resale Marketplace della Fifa offre un ambiente sicuro, trasparente e protetto in cui i tifosi possono vendere o cedere i biglietti ad altri tifosi - ha dichiarato un portavoce alla Cnn -. Le commissioni applicabili per la facilitazione della rivendita sono in linea con gli standard del settore nei settori dello sport e dell'intrattenimento nordamericani. La strategia di prezzo copre un'ampia gamma di fasce di prezzo e categorie, con un minimo di 1.000 biglietti al prezzo di 60 dollari per ogni partita messi a disposizione dalle squadre partecipanti".