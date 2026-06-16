Iran, il ct: "Ci hanno ordinato di rientrare subito in Messico"

L'allenatore della squadra iraniana ai Mondiali, Amir Ghalenoei, ha dichiarato che è stato ordinato loro di lasciare gli Stati Uniti e tornare alla base di allenamento in Messico solo poche ore dopo l'esordio nella partita finita 2-2 contro la Nuova Zelanda. La squadra si aspettava di trascorrere la notte in California per ottimizzare il normale processo di recupero, ma subito dopo il match è stato comunicato a tutti che dovevano salire immediatamente su un aereo per il viaggio di 225 km di ritorno a Tijuana. "Non ci hanno nemmeno dato il tempo di recuperare", ha detto Ghalenoei tramite un interprete, "dopo la partita di oggi, ci hanno detto: 'Dovete partire immediatamente'. Per noi è molto importante avere tempo per recuperare, ma ci viene chiesto di salire su un aereo e tornare al nostro ritiro a Tijuana, e questo ci preoccupa molto". Il capitano dell'Iran Mehdi Taremi ha aggiunto: "Dobbiamo lasciare Los Angeles subito, e non è una buona cosa per noi. Penso che la Fifa debba aiutarci di più. ... In realtà, per noi è tutto un disastro".