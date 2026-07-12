Inghilterra, clamoroso scontro verbale Tuchel-Bellingham dopo la Norvegia

Il tecnico ha pubblicamente criticato la prestazione della squadra, definendola "sciatta" e figlia di troppi errori tecnici nonostante il risultato positivo, scatenando la reazione piccata del centrocampista che ha replicato: "Forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland e compagni; a volte devi vincere sporco e stasera l'abbiamo fatto".