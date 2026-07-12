Inghilterra, clamoroso scontro verbale Tuchel-Bellingham dopo la Norvegia

Haaland e Bellingham © italyphotopress
L'accesso dell'Inghilterra alle semifinali mondiali è stato accompagnato da un duro scontro dialettico tra il commissario tecnico Thomas Tuchel e il protagonista del match, Jude Bellingham.
Il tecnico ha pubblicamente criticato la prestazione della squadra, definendola "sciatta" e figlia di troppi errori tecnici nonostante il risultato positivo, scatenando la reazione piccata del centrocampista che ha replicato: "Forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland e compagni; a volte devi vincere sporco e stasera l'abbiamo fatto".
Mentre le parole di Tuchel hanno fatto discutere, Bellingham ha mostrato un volto ben diverso nel post-partita parlando del suo legame profondo con Erling Haaland, avversario di serata ma soprattutto "fratello" dai tempi del Dortmund: "Non vado da lui per le telecamere, ma per ricordargli che un risultato non definisce chi è. Domani saremo sempre vicini".