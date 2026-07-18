Infantino 'prezzemolino': in un mese di stadio in stadio ha fatto due volte il giro del mondo

18 Lug 2026 - 15:25
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Gianni Infantino © Getty Images

Gianni Infantino © Getty Images

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha volato fra i tre paesi che hanno ospitato i Mondiali per quasi 93.000 chilometri, pari a due volte il giro del mondo sull'equatore. Lo ha fatto a bordo di un aereo privato operato da Qatar Airway e di cui FIfa paga per l'utilizzo. Solo in carburante, i viaggi di Infantino sono costati 350.000 dollari, generando circa 700 tonnellate di CO2, pari all'impronta di carbonio annuale di 40 americani medi. A fare i calcoli è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale per percorrere in aereo i chilometri di Infantino serve un anno a un viaggiatore medio che si avvale di aerei privati.

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