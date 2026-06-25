Incredibile ai Mondiali: la Turchia chiede di ripetere la partita col Paraguay per colpa di un orologio

25 Giu 2026 - 00:59
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La Turchia ha chiesto alla Fifa di ripetere la partita persa col Paraguay e che è costata l'eliminazione dal torneo. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport. Dietro la protesta della federazione turca, non accolta dal massimo organismo del calcio mondiale, ci sarebbe l'operato del fischietto Ivan Barton, colpevole di non aver rifilato il secondo giallo a Matias Galarza.

Galarza - questa la posizione della Turchia, avrebbe meritato l'espulsione per aver indossato l'orologio perso dall'arbitro in campo in un momento concitato. Orologio poi restituito al fischietto che lo graziato evitandogli la seconda ammonizione. La Fifa comunque ha respinto il ricorso della Turchia che aveva chiesto di rigiocare il match.

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