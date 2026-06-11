Incontro tra leggende al Mondiale: scambio di battute tra Andrea Bocelli e Ronaldo

Andrea Bocelli e Ronaldo si sono incontrati nel backstage del FIFA Countdown Concert, evento che ha fatto da prologo alla Cerimonia di inaugurazione del Mondiale: "Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner. Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due" ha affermato O'Fenomeno rivolto al grande cantante lirico, che si è poi complimentato con lui per il suo fluente italiano: "Parli ancora bene italiano" ha detto Bocelli, con Ronaldo che ha risposto "Eh si, ho giocato otto anni in Italia..."
Andrea Bocelli sarà coinvolto nell'inaugurazione del Mondiale, quando si esibirà con il brano "DNA" scritto assieme a David Guetta, Megan Thee Stallion e Ejae.
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