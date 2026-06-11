Incontro tra leggende al Mondiale: scambio di battute tra Andrea Bocelli e Ronaldo

Andrea Bocelli e Ronaldo si sono incontrati nel backstage del FIFA Countdown Concert, evento che ha fatto da prologo alla Cerimonia di inaugurazione del Mondiale: "Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner. Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due" ha affermato O'Fenomeno rivolto al grande cantante lirico, che si è poi complimentato con lui per il suo fluente italiano: "Parli ancora bene italiano" ha detto Bocelli, con Ronaldo che ha risposto "Eh si, ho giocato otto anni in Italia..."