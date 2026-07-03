Il "presentimento" sul rigore e l'omaggio in lacrime a Diogo Jota, la notte di CR7

Oltre a dedicare un'emozionante esultanza a Diogo Jota, Ronaldo ha rivelato che, poche ore prima della partita, aveva avuto il presentimento che sarebbe stato protagonista dal dischetto: “Questo pomeriggio ho avuto il presentimento che ci sarebbe stato un rigore. Ero già pronto da un po’ perché sentivo che sarebbe successo. È difficile, non mentirò, il battito accelera molto, ma ho cercato di fidarmi del mio istinto e di credere che avrei segnato. È andato tutto bene, è stato anche un sollievo emotivo per tutti noi, perché dopo il gol abbiamo sentito che potevamo vincere la partita. Sono molto felice, ovviamente”, ha dichiarato a CazéTV.