Il "presentimento" sul rigore e l'omaggio in lacrime a Diogo Jota, la notte di CR7

Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta protagonista nella vittoria del Portogallo, che ha rimontato battendo la Croazia per 2-1 e assicurandosi così la qualificazione agli ottavi dei Mondiali. Tuttavia, la partita non è stata segnata solo dalla rimonta all’ultimo respiro della squadra portoghese, ma anche dalle parole e dal gesto del capitano del Portogallo al termine dell’incontro.
Oltre a dedicare un'emozionante esultanza a Diogo Jota, Ronaldo ha rivelato che, poche ore prima della partita, aveva avuto il presentimento che sarebbe stato protagonista dal dischetto: “Questo pomeriggio ho avuto il presentimento che ci sarebbe stato un rigore. Ero già pronto da un po’ perché sentivo che sarebbe successo. È difficile, non mentirò, il battito accelera molto, ma ho cercato di fidarmi del mio istinto e di credere che avrei segnato. È andato tutto bene, è stato anche un sollievo emotivo per tutti noi, perché dopo il gol abbiamo sentito che potevamo vincere la partita. Sono molto felice, ovviamente”, ha dichiarato a CazéTV.
Il numero 7 ha anche parlato poi del significato speciale che ha avuto l’omaggio dello spogliatoio a Diogo Jota, scomparso esattamente un anno fa: “Sapevamo già prima della partita che sarebbe stato un momento speciale per Jota. Ne abbiamo parlato. Le coincidenze della vita sono incredibili. Sono rimasto stupito da tutto ciò che è successo oggi. Questo ha significato moltissimo per noi. Non solo perché abbiamo vinto, ma per il modo in cui è successo”, ha detto il capitano portoghese a Fox Sports.
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