Il Portogallo ha scelto Jorge Jesus come nuovo ct: oggi la firma

Dopo l'eliminazione negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna, la notizia è ancora ufficiosa, ma è data come sempre più certa dai media portoghesi: c'è l'accordo tra la Federcalcio portoghese e l'allenatore Jorge Jesus, che dovrebbe firmare oggi il contratto di nuovo commissario tecnico. L'allenatore, che, con Cristiano Ronaldo in campo, nella scorsa stagione ha vinto il campionato saudita con l'Al-Nassr, dovrebbe essere presentato ufficialmente domani, 10 luglio, decimo anniversario della conquista, da parte del Portogallo, degli Europei 2016 e resterà sulla panchina della nazionale fino al 2030 per quattro milioni di euro lordi all'anno. Per il ruolo di vice si fa sempre più insistente il nome di Pepe, il centrale lusobrasiliano che ha giocato nella nazionale portoghese fino al 2024. E alcuni media, come il canale televisivo Sic Notícias, analizzano una recente pubblicazione proprio di Cristiano Ronaldo sulla sua pagina Instagram. Da mercoledì è visibile una sua foto in cui veste la tuta della nazionale e la frase: "Portugal sempre". Il fuoriclasse 41enne non ha ancora annunciato l'abbandono della sua carriera di calciatore e, sebbene questo sia stato molto probabilmente il suo ultimo Mondiale, molti stanno interpretando il post come l'annuncio che continuerà nella nazionale fino al prossimo Europeo, tra due anni, nel 2028.