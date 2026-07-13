Il granata Pedersen: "Il Mondiale con la Norvegia è un sogno realizzato"

"Da bambino, sognavo di giocare in una Coppa del Mondo. Quest'estate, ho avuto la possibilità di realizzare quel sogno": comincia così il post su Instagram del laterale del Torino, Marcus Pedersen, dopo l'eliminazione della sua Norvegia dal Mondiale. "Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo la strada. Per sempre grato" ha ancora aggiunto sui propri social dopo la sconfitta ai quarti di finale contro l'Inghilterra. Pedersen ora potrà cominciare le vacanze e si unirà soltanto nelle prossime settimane alla truppa di Ignazio Abate, che proprio oggi ha iniziato gli allenamenti a Pinzolo.