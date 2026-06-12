Il capitano del Giappone, Endo, rinuncia ai Mondiali e conclude la carriera in nazionale

Il capitano del Giappone, Wataru Endo, è stato escluso dai Mondiali a causa di un infortunio e ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale, tre giorni prima della partita d'esordio contro l'Olanda. Il centrocampista del Liverpool si è ritirato dal torneo perché non è riuscito a recuperare da un infortunio a un piede ed è stato sostituito nella rosa del Giappone da Shuto Machino del Borussia Mönchengladbach. Il 33enne Endo ha dichiarato sui social media di essere "frustrato" per non poter giocare, ma ha espresso fiducia nella sua squadra e nella sua capacità di fare bella figura nel Gruppo F, dove affronterà Olanda, Tunisia e Svezia. Ha aggiunto anche di aver deciso di ritirarsi dalla nazionale: "D'ora in poi, sosterrò il Giappone come un semplice tifoso". Lo scorso febbraio, durante una partita del Liverpool contro il Sunderland, Endo ha subito un infortunio al piede che ha posto fine alla sua stagione, ma è tornato a giocare con la nazionale giapponese in un'amichevole vinta per 1-0 contro l'Islanda a Tokyo il 31 maggio. È uscito dal campo all'intervallo e ha continuato ad avvertire fastidio durante il ritiro pre-Mondiale in Messico, dove non ha partecipato ad alcuna sessione di allenamento completa. Ha preso parte agli allenamenti quando il Giappone si è trasferito nella sua base per i Mondiali a Nashville, ma non è riuscito a recuperare la forma in tempo per il torneo. "Ho fatto tutto il possibile da quando ho subito l'infortunio, quindi non ho rimpianti", ha dichiarato Endo. "Certo che sono frustrato di non poter giocare a questo Mondiale. Ma soprattutto, sono orgoglioso di aver potuto essere il capitano di questa squadra sin dal Mondiale in Qatar e di aver contribuito alla sua crescita, trasformandola in un gruppo in cui è naturale dire che il nostro obiettivo è vincere il Mondiale". Endo ha esordito con la nazionale giapponese nel 2015 e si ritira con 73 presenze e quattro gol all'attivo. Ha fatto parte delle rose del Giappone per i Mondiali del 2018 e del 2022 e ha giocato nelle vittorie contro Germania e Spagna in Qatar. Il difensore Ko Itakura assumerà il ruolo di capitano del Giappone al Mondiale".