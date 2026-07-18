I tifosi inglesi non ci stanno: fischi allo stadio per Tuchel. E il look del ct fa discutere

18 Lug 2026 - 23:32
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Pioggia di fischi per Thomas Tuchel al Miami Stadium in Florida prima di Francia-Inghilterra. Quando lo speaker dello stadio ha pronunciato il nome del ct, la reazione dei tifosi inglesi è stata chiara: tanti fischi a sottolineare lo scarso gradimento per l'operato dell'ex Chelsea in occasione della semifinale persa con l'Argentina. Dopo il gol di Gordon infatti, l'Inghilterra è apparsa troppo remissiva dando così spazio alla rimonta dell'Albiceleste firmata da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.

Tuchel inoltre, si è presentato in panchina in occasione della sfida contro i transalpini con una maglia dell'Inghilterra. Una maglia bianca che recava lo stemma dei Tre Leoni sul petto. Per alcuni si tratta di una provocazione dopo le tante critiche ricevute in patria. Un'interpretazione forse maligna ma che sottolinea, ancora una volta, l'astio degli inglesi nei confronti del commissario tecnico.

© Getty Images

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