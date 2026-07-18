I tifosi inglesi non ci stanno: fischi allo stadio per Tuchel. E il look del ct fa discutere

Pioggia di fischi per Thomas Tuchel al Miami Stadium in Florida prima di Francia-Inghilterra. Quando lo speaker dello stadio ha pronunciato il nome del ct, la reazione dei tifosi inglesi è stata chiara: tanti fischi a sottolineare lo scarso gradimento per l'operato dell'ex Chelsea in occasione della semifinale persa con l'Argentina. Dopo il gol di Gordon infatti, l'Inghilterra è apparsa troppo remissiva dando così spazio alla rimonta dell'Albiceleste firmata da Enzo Fernandez e Lautaro Martinez.