I giornalisti deridono Son, clamorosa reazione della Corea del Sud

La Nazionale della Corea del Sud ha proclamato un silenzio stampa per proteggere il capitano Son Heung-min, bersaglio di derisioni da parte di alcuni giornalisti sudcoreani locali riguardo al fatto che non avesse completato il percorso di leva militare.
Nonostante Son sia stato legalmente esonerato dai consueti 21 mesi di servizio obbligatorio grazie al successo nella Coppa d'Asia 2018 - avendo assolto l'addestramento suppletivo con i Marines - i giornalisti hanno scelto di schernirlo, spingendo la Federazione a un'immediata rottura dei rapporti.
Attraverso una nota ufficiale, la Federazione ha ribadito che, pur rispettando il lavoro dell'informazione, la tutela dei propri atleti e la fiducia reciproca restano priorità imprescindibili, segnando così un momento di compattezza assoluta dello spogliatoio coreano contro attacchi ritenuti inaccettabili.