Il capitano del Marocco e terzino del PSG Hakimi a processo per stupro in Francia

La presunta vittima aveva raccontato di aver conosciuto Hakimi nel gennaio 2023 su Instagram e di essersi recata a casa sua con un taxi privato prenotato dal calciatore. Secondo la donna, all'epoca 24enne e coetanea del terzino del PSG, Hakimi l’avrebbe baciata e toccata il suo consenso, prima di violentarla. La giovabe sarebbe poi riuscita a respingerlo e avrebbe contattato un’amica che sarebbe andata a prenderla. Hakimi era stato incriminato e posto sotto controllo giudiziario, per poi essere rinviato a giudizio a fine febbraio 2026. La difesa, rappresentata dall’avvocata Fanny Colin, aveva impugnato quella decisione sostenendo che l’accusa si fonda unicamente sulla parola della ragazza e parlando di un tentativo di estorsione ai danni del proprio assistito.

Di tenore opposto la posizione della parte civile. L’avvocata Rachel-Flore Pardo ha ricordato che tre magistrati hanno già riscontrato indizi sufficienti per il rinvio a giudizio. L'avvocata ha inoltre aggiunto: "Dopo oltre tre anni di battaglia legale, dopo essere stata calunniata e infangata dalla difesa di Achraf Hakimi, questa decisione porta sollievo e speranza. Il sollievo di essere stata ascoltata dalla giustizia e di avere diritto a un processo e la speranza che questo processo aiuti altre donne a denunciare". La presunta vittima ha raccontato la vicenda per la prima volta qualche giorno fa al quotidiano Mediapart, affermando di volere un processo "per difendermi, per essere ascoltata".