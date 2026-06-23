MONDIALI 2026

Gouiri spinge l'Algeria: la rimonta tiene vivo il Mondiale, ma che fatica con la Giordania

I nordafricani vanno sotto (rete di Al Rashdan) ma ribaltano la sfida con Benbouali e Gouiri: agganciata l'Austria a 3 punti e qualificazione apertissima

23 Giu 2026 - 07:11
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© Getty Images

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L'Algeria tiene vivo il sogno qualificazione grazie al successo per 2-1 in rimonta contro la Giordania in una partita del Gruppo J che si è disputata a San Francisco. Partita in salita per gli uomini di Petkovic, che al 36' si fanno sorprendere dalla rete giordana di Al Rashdan, servito da un preciso assist di Suleiman Al Tamari. Nella ripresa però l'Algeria rialza la testa e trova il pareggio con Benbouali al '68 prima di chiudere i conti con Gouiri all''82.

I nordafricani, non senza fatica, agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo, decisivo, match. Per l'Austria di Rangnick, invece, sfida più alla portata contro la Giordania, ferma a zero punti dopo due partite. 

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