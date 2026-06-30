Germania, il retroscena sul rigore di Tah: "Nessuno voleva tirarlo"

Il rigore calciato alle stelle da Jonathan Tah è costato alla Germania l'eliminazione ai 16esimi del Mondiale contro il Paraguay. Il difensore del Bayern si è preso la responsabilità del penalty decisivo anche se si trattava del primo calciato in carriera in una partita ufficiale. In molti vedendo l'ex Leverkusen avvicinarsi sul dischetto si sono domandati come mai la scelta per un momento così chiave fosse ricaduta su di lui. Un mistero che il quotidiano tedesco Bild ha provato a svelare ricostruendo il discorso andato in scena a centrocampo tra Joshua Kimmich, il capitano dei tedeschi, e il resto della squadra. Secondo BILD, ci state difficoltà a trovare il sesto rigorista. Tah è stato il primo a subire l'immensa pressione perché altre stelle della DFB non volevano prendersi la responsabilità di calciare quel penalty. In campo in quel momento c'erano Leon Goretzka (31), Waldemar Anton (29), Nathaniel Brown (23), Malick Thiaw (24) e il portiere Manuel Neuer (40). Dopo la scelta di Nagelsmann, Kai Havertz (27/sbagliato), il capitano Joshua Kimmich (31/trasformato), Jamal Musiala (23/trasformato), Nick Woltemade (24/sbagliato) e Nadiem Amiri (29/trasformato) avevano già tirato i loro rigori.