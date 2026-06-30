Germania fuori ai sedicesimi, Nagelsmann non si dimette: "Non sono uno che scappa"

L'amarezza per la sconfitta si intreccia con l'analisi della gara: "Questo è il calcio, a volte vinci e a volte perdi. In questo torneo non abbiamo permesso ai nostri tifosi di festeggiare molto, ma sono convinto che potremmo fare un lavoro migliore. Contro il Paraguay è stato davvero difficile perché abbiamo affrontato una squadra ultra difensiva. Non abbiamo dato abbastanza e uscire contro un avversario del genere dispiace molto. Se non segni abbastanza, non può bastare per il passaggio del turno e fa male".