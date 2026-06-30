Germania fuori ai sedicesimi, Nagelsmann non si dimette: "Non sono uno che scappa"

30 Giu 2026 - 09:16
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Julian Nagelsmann non ha intenzione di dimettersi dal ruolo di ct della Germania dopo la sconfitta ai rigori ai sedicesimi contro il Paraguay. "Non sono uno che scappa", ha detto il tecnico tedesco dopo l'eliminazione, "non è la prima volta che accade questo e ci sono alcune situazioni che necessitano cambiamenti. So che ci sono tante persone che vorrebbero che io lasciassi, ma se la federazione vuole continuare con me, io sono pronto ad andare avanti".

L'amarezza per la sconfitta si intreccia con l'analisi della gara: "Questo è il calcio, a volte vinci e a volte perdi. In questo torneo non abbiamo permesso ai nostri tifosi di festeggiare molto, ma sono convinto che potremmo fare un lavoro migliore. Contro il Paraguay è stato davvero difficile perché abbiamo affrontato una squadra ultra difensiva. Non abbiamo dato abbastanza e uscire contro un avversario del genere dispiace molto. Se non segni abbastanza, non può bastare per il passaggio del turno e fa male".

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