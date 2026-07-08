Francia, Deschamps annuncia: "Confermato il cartellino giallo a Olise"

La Federacalcio francese aveva chiesto la revoca del giallo a Olise, sostenendo che il fallo per cui il fantasista francese era stato sanzionato non era avvenuto. Nei minuti di recupero di una partita molto combattuta, Olise è stato ammonito dall'arbitro uzbeko Ilgiz Tantashev per un alterco con il paraguaiano Matias Galarza, nonostante i replay mostrassero chiaramente che non c'era stato alcun contatto. Il giocatore del Bayern Monaco si è portato un dito alla bocca e il centrocampista paraguaiano è immediatamente crollato a terra, simulando un colpo al volto del francese. Questo ha spinto l'arbitro a estrarre il giallo.