Erling col cognome della madre anche al Mondiale: con la Norvegia sarà "Braut Haaland"

Il Mondiale non sarà il debutto di “Braut Haaland”. Il centravanti del City ha annunciato alla fine di agosto dello scorso anno che avrebbe incluso anche il cognome della madre sulla sua maglia e con quello ha giocato le ultime 5 partite di qualificazione, segnando 13 gol compresa la doppietta all'Italia nel 4-1 a San Siro a metà novembre. In Norvegia, è più comune rispetto ad altri paesi l’utilizzo di entrambi i cognomi dei genitori. Erling per anni si è limitato a usare Haaland, il cognome ereditato dal padre Alfie, ma in nazionale ha deciso di includere anche quello della madre, riflettendo l’usanza norvegese e adeguandosi a quello che faceva già sui social, dove da sempre usa il doppio cognome. Sembra logico farlo anche perché Erling deve il suo successo sportivo anche alla mamma: Alfie è stato un calciatore professionista, vero, ma Gry Marita è stata una campionessa di heptathlon.