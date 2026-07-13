Egitto, imprenditore Sawiris regala 17.500 euro a ogni giocatore della nazionale

13 Lug 2026 - 18:55
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L'imprenditore egiziano Naguib Sawiris ha annunciato che regalerà un bonus di 1 milione di sterline egiziane (al cambio attuale circa 17.500 euro) ad ogni giocatore della Nazionale egiziana, come riconoscimento per le eccezionali prestazioni dei Faraoni ai Mondiali Fifa del 2026. Il presidente della Federazione calcistica egiziana, Hany Abo Rida, ha elogiato l'iniziativa, affermando che "motiverà la squadra attuale a consolidare i successi ottenuti e ispirerà la prossima generazione di calciatori egiziani".

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