Dramma ai Mondiali: il ct Desabre scopre della morte del padre in diretta

Il commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre, è stato colpito da un grave lutto familiare al termine del match dei Mondiali 2026 perso 2-1 contro l'Inghilterra, quando l'addetto stampa della nazionale africana, durante la conferenza post-match, ha annunciato pubblicamente e in diretta la scomparsa del padre dell'allenatore.
Le immagini del tecnico francese, rimasto visibilmente attonito e sbigottito di fronte ai giornalisti per la clamorosa e inattesa condivisione pubblica del proprio dolore privato, hanno fatto immediatamente il giro del web, documentando lo sconcerto dell'uomo che ha subito abbandonato la sala interrompendo l'incontro con i media.
Resta però il dubbio se Desabre abbia appreso la tragica notizia proprio in quel preciso istante o se fosse già al corrente del dramma e sia rimasto semplicemente sconvolto dalla scelta della federazione di divulgare la nota alla stampa.