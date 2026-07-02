Dramma ai Mondiali: il ct Desabre scopre della morte del padre in diretta

Il ct del Congo Sébastien Desabre avrebbe scoperto la morte del padre in conferenza stampa dopo il match con l'Inghilterra ai Mondiali 2026

02 Lug 2026 - 08:43
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Il commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre, è stato colpito da un grave lutto familiare al termine del match dei Mondiali 2026 perso 2-1 contro l'Inghilterra, quando l'addetto stampa della nazionale africana, durante la conferenza post-match, ha annunciato pubblicamente e in diretta la scomparsa del padre dell'allenatore.

Le immagini del tecnico francese, rimasto visibilmente attonito e sbigottito di fronte ai giornalisti per la clamorosa e inattesa condivisione pubblica del proprio dolore privato, hanno fatto immediatamente il giro del web, documentando lo sconcerto dell'uomo che ha subito abbandonato la sala interrompendo l'incontro con i media.

Resta però il dubbio se Desabre abbia appreso la tragica notizia proprio in quel preciso istante o se fosse già al corrente del dramma e sia rimasto semplicemente sconvolto dalla scelta della federazione di divulgare la nota alla stampa.

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