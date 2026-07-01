Mondiali 2026, Inghilterra-RD Congo 2-1: Kane da urlo, doppietta nella rimonta dei Tre Leoni

LA PARTITA

L’Inghilterra soffre ma riesce a raggiungere il Messico negli ottavi di finale del Mondiale 2026: Repubblica Democratica del Congo ko 2-1 in rimonta nel segno di Harry Kane. La selezione di Desabre parte fortissimo, e al 7’ trova a sorpresa il gol che vale il vantaggio: assist di Mbemba per l’1-0 di Cipenga. Gli inglesi accusano il colpo in un primo momento, poi iniziano a sbattere sul muro Mpasi. Il portiere del Congo tiene la porta inviolata fino all’intervallo, con Wissa che al 42’ va anche ad un soffio dal raddoppio e colpisce un palo. Gli uomini di Tuchel continuano a premere sull’acceleratore anche nella ripresa, ma Mpasi sembra insuperabile. Al 75’ il muro africano crolla: cross di Gordon e incornata di Harry Kane, che fa 1-1 nonostante l’ennesimo tocco del portiere Mpasi. La difesa degli uomini di Desabre si abbassa sempre di più, ma per il gol partita del ribaltone Kane deve inventarsi una magia. L’attaccante del Bayern Monaco riceve al limite dell’area spalle alla porta, sposta il pallone sul destro e scarica con violenza sotto la traversa il definitivo 2-1. L’Inghilterra vola agli ottavi, eliminata la Repubblica Democratica del Congo dopo un match giocato praticamente ad armi pari.