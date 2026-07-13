Dieci anni fa la strage di Nizza: 1' silenzio prima di Francia-Spagna

13 Lug 2026 - 18:04
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Prima della semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Spagna, in programma domani a Dallas alle 21 ora italiana, verrà osservato un minuto di silenzio, esattamente dieci anni dopo l'attentato di Nizza che causò la morte di 86 persone. Lo ha annunciato lunedì il presidente Emmanuel Macron sul suo account social. "Ringrazio il presidente della FIFA per aver accolto la richiesta della Francia e di tutti i francesi che si sono mobilitati. Non lo dimenticheremo mai", ha commentato il presidente.

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