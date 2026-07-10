De la Fuente: "Per la Spagna è in arrivo il migliore Yamal"

10 Lug 2026 - 08:46
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"Offensivamente, il migliore Lamine Yamal è in arrivo nel Mondiale-2026". Lo afferma l'allenatore spagnolo Luis de la Fuente, alla vigilia del quarto di finale contro il Belgio a Los Angeles. Arrivato infortunato all'inizio del torneo, Lamine Yamal sembra crescere in potenza, anche se ha segnato solo un gol, contro l'Arabia Saudita (4-0) nel primo turno. "Offensivamente, il miglior Lamine è in arrivo. Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. L'altro giorno contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente contro un avversario molto potente come Nuno Mendes, fino a metterlo ko (Mendes è uscito ferito). Ha dimostrato una grande maturità, è un apprendistato", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Interrogato sulla Francia, potenziale avversario in semifinale dopo il successo contro il Marocco giovedì (2-0), De la Fuente ha "visto" l'incontro con il Marocco. La Francia "è stata superiore, ha mostrato tutto il suo potenziale calcistico", ma "la priorità è il Belgio, una squadra molto buona, con giocatori abituati a vincere titoli, questa sarà la nostra partita più difficile fino ad allora". Alla guida di una squadra che non ha ancora incassato un gol in competizione, l'allenatore di 65 anni assicura che la sua squadra "è sempre stata molto solida difensivamente", ma spera che i suoi giocatori saranno "più precisi" in attacco. Cosa che potrebbe essere mancata loro, in particolare all'apertura contro Capo Verde (0-0), o contro il Portogallo (1-0). "Siamo una squadra molto solida, organizzata ed equilibrata, con la capacità di generare opportunità di gol", ha aggiunto.

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