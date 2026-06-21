Olanda, furia De Jong: "Le persone guardano il calcio senza capirlo, dovrei spiegarglielo"

Frenkie De Jong, come al solito, non le manda a dire: il centrocampista classe 1997 del Barcellona è stato contestato da tifosi e media olandesi che hanno ritenuto il suo stile di gioco troppo passivo, poco aggressivo e poco verticale, e ha risposto alle critiche in maniera netta dopo la vittoria schiacciante degli Orange per 5-1 con la Svezia, parlando su SBS6: "Ho la sensazione che molte persone non capiscano nulla del calcio. Lo vedono, ma non lo capiscono, per così dire. Non è male, perché permette a tutti di parlarne, ma è la verità. Sento dire che non do passaggi profondi, ma non è vero. Semplicemente non stanno prestando attenzione al gioco. Dipende dal match, ma anche dal momento. Puoi passare il pallone in profondità, ma poi va sempre al portiere. Sì, penso che alcune persone abbiano difficoltà a capirlo. Forse dovrei sedermi con loro qualche volta. Dipende anche dal momento in sé. Se qualcuno corre o no, come corre..."