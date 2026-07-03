CR7 smentisce la sorella: "Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione"

Poche ore prima della partita a Toronto, è arrivata la notizia bomba: Kátia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, ha dichiarato a Toronto che questo Mondiale sarebbe stato l'ultimo per CR7 con la nazionale portoghese. Il tutto pochi minuti prima del decisivo match dei sedicesimi di finale contro la Croazia. Dichiarazioni che sono state rapidamente "smentite" da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post-partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric in un secondo tempo memorabile.
"Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione; ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente", ha dichiarato a Sport TV.
CR7 è stato scelto dalla Fifa come miglior giocatore della partita, ma, contrariamente alla prassi abituale, non ha parlato nella zona mista, bensì solo con le emittenti televisive che detengono i diritti. "Oggi abbiamo dovuto saper soffrire. Per vincere una competizione di questa portata, bisogna saper soffrire. La partita di oggi è stata molto interessante per gli spettatori. Abbiamo controllato abbastanza bene il gioco nel primo tempo; il secondo è stato più caotico. Loro hanno segnato, ci siamo un po' innervositi, ma il punto di svolta emotivo è arrivato con il rigore. Da quel momento in poi, la partita è diventata più facile. Abbiamo ancora qualche difficoltà, ma è questo il bello della competizione, e dobbiamo continuare così", ha commentato a proposito dell'incontro.