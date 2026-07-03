CR7 smentisce la sorella: "Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione"

CR7 è stato scelto dalla Fifa come miglior giocatore della partita, ma, contrariamente alla prassi abituale, non ha parlato nella zona mista, bensì solo con le emittenti televisive che detengono i diritti. "Oggi abbiamo dovuto saper soffrire. Per vincere una competizione di questa portata, bisogna saper soffrire. La partita di oggi è stata molto interessante per gli spettatori. Abbiamo controllato abbastanza bene il gioco nel primo tempo; il secondo è stato più caotico. Loro hanno segnato, ci siamo un po' innervositi, ma il punto di svolta emotivo è arrivato con il rigore. Da quel momento in poi, la partita è diventata più facile. Abbiamo ancora qualche difficoltà, ma è questo il bello della competizione, e dobbiamo continuare così", ha commentato a proposito dell'incontro.