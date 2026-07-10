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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

Le foto di Spagna-Belgio: Lammens sbaglia, Merino porta la Roja in semifinale

De la Fuente trova la Francia nella rivincita del penultimo atto di Euro 2024. Le lacrime di Courtois per la sostituzione forzata dall'infortunio

10 Lug 2026 - 23:17
14 foto
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mondiali 2026
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