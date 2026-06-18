Costa d'Avorio, c'è il visto per Wahi: potrà giocare con la Germania

18 Giu 2026 - 22:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Elye Wahi potrà essere regolarmente convocato per la sfida contro la Germania. L'attaccante della Costa d'Avorio ha ottenuto il visto che gli era stato inizialmente negato e potrà dunque entrare in Canada per disputare la seconda giornata del gruppo E. Il centravanti del Nizza era stato fermato a causa dell'indagine per calcioscommesse, per cui era stato anche arrestato a due settimane dall'inizio del Mondiale. Il classe 2003 potrà entrare in territorio canadese grazie a un documento rilasciato dalla Procura di Marsiglia. L'indagine è ancora in corso, ma questo sabato Wahi potrà scendere in campo. 

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:41
L'Olimpia Milano è campione d'Italia: 32° scudetto
22:37
L'Olimpia domina a Venezia e fa festa in anticipo: il 32° scudetto è suo
MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH
22:31
Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"
22:23
L'Inter si tiene stretta Chivu: annunciato il rinnovo, in panchina fino al 2028
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH
22:21
Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli