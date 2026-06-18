Costa d'Avorio, c'è il visto per Wahi: potrà giocare con la Germania

Elye Wahi potrà essere regolarmente convocato per la sfida contro la Germania. L'attaccante della Costa d'Avorio ha ottenuto il visto che gli era stato inizialmente negato e potrà dunque entrare in Canada per disputare la seconda giornata del gruppo E. Il centravanti del Nizza era stato fermato a causa dell'indagine per calcioscommesse, per cui era stato anche arrestato a due settimane dall'inizio del Mondiale. Il classe 2003 potrà entrare in territorio canadese grazie a un documento rilasciato dalla Procura di Marsiglia. L'indagine è ancora in corso, ma questo sabato Wahi potrà scendere in campo.