Cori, bandiere e fuochi d'artificio: che festa in Ecuador

La storica vittoria dell'Ecuador per 2-1 sulla Germania ai Mondiali ha trasformato le strade di Guayaquil in una grande festa popolare durata fino a tarda notte. Il successo, il primo contro una nazionale campione del mondo, ha regalato alla Tricolor anche la qualificazione al turno successivo, scatenando l'entusiasmo di migliaia di persone. I tifosi hanno definito il risultato come uno dei più importanti nella storia del calcio ecuadoriano. Il cuore dei festeggiamenti - riferisce il quotidiano El Universo - è stato il centralissimo viale 9 de Octubre, invaso da famiglie, giovani e bambini con bandiere, maglie della nazionale, tamburi e trombette. Cori, abbracci e il ritornello "Sí se pudo" (Sì, possiamo farcela) hanno accompagnato per ore il suono dei clacson delle auto. Altrettanto affollata l'avenida Víctor Emilio Estrada dove gruppi di sostenitori sono scesi in strada per cantare, ballare e sventolare la bandiera nazionale, accolti dai clacson degli automobilisti. Tra i momenti più curiosi della serata, la comparsa di una gigantesca replica della Coppa del Mondo, diventata subito meta di fotografie e video, mentre alcuni tifosi hanno intonato l'inno nazionale. La festa è stata accompagnata anche da spettacoli pirotecnici e da decine di bambini che hanno celebrato il successo insieme alle proprie famiglie. Non sono mancati, tuttavia, alcuni eccessi: diversi sostenitori sono saliti sugli autobus in transito o hanno bloccato temporaneamente il traffico, rendendo necessario l'intervento della polizia per evitare incidenti e riportare la situazione alla normalità.