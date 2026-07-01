Corea del Sud, non si arresta l'ondata di odio verso l'ex ct Hong: minacciato di morte e bandito da locali pubblici

La delegazione sudcoreana, nell'estremo tentativo di evitare la contestazione pubblica, ha programmato il rientro nel cuore della notte: mossa inutile, i tifosi si sono fatti comunque trovare all'aeroporto e hanno rivolto qualunque tipo di coro o insulto verso giocatori e ct. In particolare a preoccupare e far aumentare la protezione delle forze dell'ordine verso l'allenatore sono state le numerose minacce di morte online, con un uomo che ha espressamente dichiarato l'intenzione di uccidere il ct in aeroporto. L'uomo, identificato come un 41enne residente negli Stati Uniti, ha scritto sul web "Ucciderò Hong Myung-bo all'aeroporto di Incheon: Mi assumerò la responsabilità e lo ucciderò", facendo scattare l'allarme. L'incubo per Hong però non si è fermato qui: alcune tv hanno oscurato la sua immagine nelle conferenze stampa, utilizzando un effetto blur per impedire di farlo riconoscere. In Corea questa pratica viene utilizzata quasi solo per il trattamento dell'immagine pubblica dei criminali.