Chi è Mbaye, l’erede di Mbappé che ha fatto fare una figuraccia a Theo e Maignan

Mbaye ha inizialmente rappresentato la Francia a livello giovanile, mettendosi in mostra in particolare con l'Under-16 (14 presenze e 6 gol) e partecipando a svariati tornei con l'Under-17, Under-18 e Under-20. A fine 2025 però ha preso la sua decisione definitiva scegliendo il Senegal e spiegando che si trattava di una scelta di cuore. Con la nazionale senegalese, Mbaye si è subito imposto come l'astro nascente del gruppo ed è diventato il più giovane marcatore della storia della Coppa d'Africa nel XXI secolo.