Chi è Mbaye, l’erede di Mbappé che ha fatto fare una figuraccia a Theo e Maignan

16 Giu 2026 - 23:31
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Il primo gol in un Mondiale è arrivato contro la Francia, a soli 18 anni e umiliando Theo Hernandez (finito a terra dopo una serie di doppi passi) e Mike Maignan (che è riuscito a respingere il tiro). Nella notte di Mbappé, autore di una splendida doppietta che lo porta a soli due gol da Klose tra i cannonieri mondiali di tutti i tempi, a prendersi la scena è stato anche Ibrahim Mbaye, esterno offensivo classe 2008 e uno dei talenti più brillanti della nuova generazione del calcio internazionale.

Nato in Francia da padre senegalese, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Paris Saint-Germain studiando Mbappé e bruciando rapidamente le tappe fino a debuttare in prima squadra sotto la guida di Luis Enrique a 16 anni, 6 mesi e 23 giorni (il più giovane calciatore nella storia del Psg a partire titolare in una partita ufficiale). 

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Mbaye ha inizialmente rappresentato la Francia a livello giovanile, mettendosi in mostra in particolare con l'Under-16 (14 presenze e 6 gol) e partecipando a svariati tornei con l'Under-17, Under-18 e Under-20. A fine 2025 però ha preso la sua decisione definitiva scegliendo il Senegal e spiegando che si trattava di una scelta di cuore. Con la nazionale senegalese, Mbaye si è subito imposto come l'astro nascente del gruppo ed è diventato il più giovane marcatore della storia della Coppa d'Africa nel XXI secolo.

A fine partita l’abbraccio con l’ex Psg Mbappé aveva le sembianze di un passaggio di consegne…

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