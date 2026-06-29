Che attacco all'Italia dalla Germania, Mertesacker umilia gli Azzurri: "Non meritano nemmeno che si parli di loro"

29 Giu 2026 - 17:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Per Mertesacker e Christoph Kramer hanno attaccato duramente l'Italia sulla tv tedesca ZDF. Incalzati dalla conduttrice Katrin Müller-Hohenstein che ha notato come durante questi Mondiali non si sia mai parlato dell'Italia i due ex nazionali sono partiti alla carica: "Assolutamente no! Non meritano che si parli di loro. Come è cambiata quella squadra! Vent'anni fa, quando perdemmo in semifinale ai Mondiali 2006, era una squadra di livello planetario. Vent'anni dopo, bisogna cercare a lungo e con attenzione per trovare anche solo un giocatore eccezionale" ha detto Mertesacker. Gli ha risposto Kramer: "Sono un grande tifoso dell'Italia. Ho anche molti amici italiani e sono sempre felice quando sono lì. Hanno avuto un periodo d'oro, hanno vinto gli Europei, cosa che la gente tende a dimenticare. Ma ci sono tanti bambini che non sanno che anche l'Italia può partecipare ai Mondiali".

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:06
Il punto di Carnevali: "Kolo una possibilità, Vlahovic no. Dal portiere al difensore vi dico tutto"
19:59
Il Venezia prende Berardi dal Pescara
19:47
Monza, torna il Brianteo: dal 1° luglio addio al nome U-Power Stadium
19:47
L'Italia U19 batte la Serbia nell'esordio europeo con le reti di Liberali e Iddrissou
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH
19:30
Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"