Che attacco all'Italia dalla Germania, Mertesacker umilia gli Azzurri: "Non meritano nemmeno che si parli di loro"

Per Mertesacker e Christoph Kramer hanno attaccato duramente l'Italia sulla tv tedesca ZDF. Incalzati dalla conduttrice Katrin Müller-Hohenstein che ha notato come durante questi Mondiali non si sia mai parlato dell'Italia i due ex nazionali sono partiti alla carica: "Assolutamente no! Non meritano che si parli di loro. Come è cambiata quella squadra! Vent'anni fa, quando perdemmo in semifinale ai Mondiali 2006, era una squadra di livello planetario. Vent'anni dopo, bisogna cercare a lungo e con attenzione per trovare anche solo un giocatore eccezionale" ha detto Mertesacker. Gli ha risposto Kramer: "Sono un grande tifoso dell'Italia. Ho anche molti amici italiani e sono sempre felice quando sono lì. Hanno avuto un periodo d'oro, hanno vinto gli Europei, cosa che la gente tende a dimenticare. Ma ci sono tanti bambini che non sanno che anche l'Italia può partecipare ai Mondiali".