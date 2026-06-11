Mondiali 2026, tutto sulla Cerimonia d'apertura: date, orari, ospiti e location dell'evento dell'anno

Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti (48) è ormai alle porte. La Cerimonia inaugurale svolta in tre diverse nazioni e in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo, e la Fifa ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Tutta l'organizzazione è stata affidata a Balich Wonder Studio, agenzia milanese esperta nell'ideazione e progettazione creativa di grandi eventi del genere. A capo dell'agenzia Marco Balich, che si è già occupato di svariate Cerimonie inaugurali olimpiche e di quella dei Mondiali 2022 in Qatar. Inoltre, è stato lo studio che ha pensato la storica accensione contemporanea dei bracieri delle Olimpiadi tra Milano e Cortina d'Ampezzo. Tanta esperienza quindi alla guida di questo evento che si prospetta storico, diverso da qualunque altro abbia mai caratterizzato i Mondiali in 96 anni di esistenza della competizione.