Mondiali 2026, tutto sulla Cerimonia d'apertura: date, orari, ospiti e location dell'evento dell'anno

Shakira diventa la prima e unica artista nella storia dei Mondiali ad aver scritto e interpretato l'inno ufficiale della Coppa del Mondo in due diverse edizioni. Dopo il super successo di Waka Waka nel 2010 in occasione del Mondiale sudafricano, torna con il già citato brano Dai Dai per l'edizione 2026. Inoltre, si tratta per ora dell'unica inaugurazione di un Campionato del mondo divisa su tre città: in tutte le altre occasioni in cui due nazioni aveva co-organizzato l'evento, la Cerimonia si era tenuta solo ed esclusivamente in un solo stadio, come per esempio nel caso di Corea-Giappone 2002 in cui lo stadio di Seoul era stato l'unico teatro del pronti-via. Possibile che la formula venga riproposta in occasione del 2030, edizione del Centenario che vedrà le partite svolgersi in totale in ben sei nazioni: Spagna, Portogallo, Marocco più singole partite in Argentina, Paraguay e Uruguay per omaggiare la prima edizione. Infine, con questa edizione lo Stadio Azteca di Città del Messico diventa il primo e fin'ora unico stadio della storia ad aver ospitato ben tre inaugurazioni: 1970, 1986 e 2026.