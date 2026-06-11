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Mondiali 2026, tutto sulla Cerimonia d'apertura: date, orari, ospiti e location dell'evento dell'anno

Tutto pronto per la grande e attesa kermesse iridata ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico

11 Giu 2026 - 08:00
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Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti (48) è ormai alle porte. La Cerimonia inaugurale svolta in tre diverse nazioni e in due giorni separati. Come sempre, grandiosi ospiti saranno protagonisti dell'evento introduttivo, e la Fifa ha comunicato che ben 900 persone saranno coinvolte nell'organizzazione del tutto. Tutta l'organizzazione è stata affidata a Balich Wonder Studio, agenzia milanese esperta nell'ideazione e progettazione creativa di grandi eventi del genere. A capo dell'agenzia Marco Balich, che si è già occupato di svariate Cerimonie inaugurali olimpiche e di quella dei Mondiali 2022 in Qatar. Inoltre, è stato lo studio che ha pensato la storica accensione contemporanea dei bracieri delle Olimpiadi tra Milano e Cortina d'Ampezzo. Tanta esperienza quindi alla guida di questo evento che si prospetta storico, diverso da qualunque altro abbia mai caratterizzato i Mondiali in 96 anni di esistenza della competizione.

Il programma

I giorni segnati in rosso sul calendario per il via dell'evento sono due: l'11 in Messico e il 12 giugno in Canada e Stati Uniti.

11 giugno
Messico
Location: Stadio Azteca di Città del Messico
Ore: 11.30 locali (19.30 in Italia) 
Ospiti: Shakira con Burna Boy per il brano ufficiale “Dai”, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. 
Match inaugurale: Messico-Sudafrica - ore 13.00 locali - 21.00 in Italia

12 giugno
Canada
Location: BMO Field di Toronto
Ore: 13.30 locali (21.30 in Italia)
Ospiti: Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince. 
Match: Canada-Bosnia Erzegovina - ore 15.00 locali - 23.00 in Italia

12 giugno
Stati Uniti
Location: SoFi Stadium di Los Angeles
Ore: 16.30 locali (00.30 in Italia)
Ospiti: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema, Tyla (e altri, non ancora annunciati)
Match: USA vs Paraguay - ore 18.00 locali - 02.00 in Italia

Partita inaugurale all'Atzeca, finale in New Jersey: tutti gli stadi del Mondiale 2026

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© sportmediaset | Dall'Atzeca di Città del Messico al MetLife di New York: 80 partite in 16 stadi, scorri la gallery e scoprili tutti
© sportmediaset | Dall'Atzeca di Città del Messico al MetLife di New York: 80 partite in 16 stadi, scorri la gallery e scoprili tutti
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Tra le curiosità

 Shakira diventa la prima e unica artista nella storia dei Mondiali ad aver scritto e interpretato l'inno ufficiale della Coppa del Mondo in due diverse edizioni. Dopo il super successo di Waka Waka nel 2010 in occasione del Mondiale sudafricano, torna con il già citato brano Dai Dai per l'edizione 2026. Inoltre, si tratta per ora dell'unica inaugurazione di un Campionato del mondo divisa su tre città: in tutte le altre occasioni in cui due nazioni aveva co-organizzato l'evento, la Cerimonia si era tenuta solo ed esclusivamente in un solo stadio, come per esempio nel caso di Corea-Giappone 2002 in cui lo stadio di Seoul era stato l'unico teatro del pronti-via. Possibile che la formula venga riproposta in occasione del 2030, edizione del Centenario che vedrà le partite svolgersi in totale in ben sei nazioni: Spagna, Portogallo, Marocco più singole partite in Argentina, Paraguay e Uruguay per omaggiare la prima edizione. Infine, con questa edizione lo Stadio Azteca di Città del Messico diventa il primo e fin'ora unico stadio della storia ad aver ospitato ben tre inaugurazioni: 1970, 1986 e 2026. 

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