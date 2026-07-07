Caso Balogun, Collina difende l'arbitro Claus: "Piena fiducia in lui"

"Un arbitro esperto, nutriamo piena fiducia in lui": così Pierluigi Collina interviene a difesa di Raphael Claus, arbitro brasiliano criticato da Trump per il rosso a Balogun al Mondiale. Claus, dice il responsabile arbitrale Fifa, è "alla sua seconda Coppa del Mondo dopo aver fatto parte della nostra squadra in Qatar. È un arbitro esperto e molto rispettato e nutriamo piena fiducia in lui come arbitro affidabile". La Fifa lo definisce "tra i migliori al mondo", e su Instagram Infantino scrive: "Ancora una volta, ripeto che dobbiamo rispettare gli arbitri e le regole che governano il nostro gioco. Senza arbitri non c'è calcio".