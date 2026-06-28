Cannavaro, il finale è amaro: non basta Shomurodov, arriva un altro ko contro la RD del Congo

28 Giu 2026 - 07:21
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Finisce 3-1 tra la RD del Congo e l'Uzbekistan nella terza e ultima giornata del girone K dei Mondiali di calcio. Apre le marcature al 10' del primo tempo Shomurodov per l'Uzbekistan di Cannavaro, già eliminato. Nella ripresa la rimonta degli africani con la rete di Wissa su rigore al 68' e il gol di Mayele al 78'. Nel finale, al 91', arriva un altro gol di Wissa, che sigla così la sua doppietta personale. La Repubblica democratica del Congo si qualifica ai sedicesimi di finale rientrando tra le migliori terze classificate, mentre l'italiano Cannavaro saluta i Mondiali con il terzo ko in altrettante partite.

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