Canada, Kone dopo l'infortunio: "Prova di fede e di carattere"

Ismael Kone guarda già avanti dopo il grave infortunio subito con la maglia del Canada nella sfida vinta 6-0 contro il Qatar. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha riportato la frattura di tibia e perone in uno scontro di gioco ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro-cinque mesi. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il giocatore ha affidato alla fede la forza per affrontare il lungo percorso di riabilitazione. "Allah non mi ha mai deluso. Nel corso della mia vita, nemmeno una volta. Quindi perché dovrei dubitare di Lui adesso? Lui conosce e vede ogni cosa ancora prima che accada", ha scritto il centrocampista canadese.
Kone ha definito l'infortunio "una prova della mia fede e del mio carattere", spiegando di sentirsi pronto ad affrontarla. "Allah non ti darà mai una sfida che non puoi superare ed essere messo alla prova è uno dei doni più grandi che Dio possa concedere". Nel messaggio non sono mancati i ringraziamenti per il sostegno ricevuto da tifosi, amici e compagni di squadra. Un pensiero particolare è stato rivolto alla nazionale canadese: "Vi voglio bene dal profondo del cuore e il nostro legame fraterno significa tutto per me. Quello che avete fatto ieri resterà con me per sempre".
Il centrocampista ha infine lanciato un messaggio di fiducia in vista del rientro: "Tornerò molto presto e continueremo a creare altri ricordi insieme".