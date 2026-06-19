Canada, Kone dopo l'infortunio: "Prova di fede e di carattere"

Ismael Kone guarda già avanti dopo il grave infortunio subito con la maglia del Canada nella sfida vinta 6-0 contro il Qatar. Il centrocampista di proprietà del Sassuolo ha riportato la frattura di tibia e perone in uno scontro di gioco ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa quattro-cinque mesi. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il giocatore ha affidato alla fede la forza per affrontare il lungo percorso di riabilitazione. "Allah non mi ha mai deluso. Nel corso della mia vita, nemmeno una volta. Quindi perché dovrei dubitare di Lui adesso? Lui conosce e vede ogni cosa ancora prima che accada", ha scritto il centrocampista canadese.