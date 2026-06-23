Cambiate le regole per l'Iran, a Seattle due giorni prima della partita

Il Dipartimento per la sicurezza nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì (sabato all'alba in Italia) contro l'Egitto. Lo riporta Nbc citando un portavoce del Dipartimento, sottolineando che alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello Stato di Washington due giorni prima del match così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa alla squadra. L'Iran comunque dovrà rientrare a Tijuana, in Messico, subito dopo la partita. "In vista della partita del 26 giugno a Seattle, alla squadra iraniana sarà consentito di arrivare due giorni prima dell'incontro. Dovrà ripartire il giorno stesso della partita, la sera dopo l'incontro", ha spiegato il portavoce. "Ancora una volta, il presidente Trump vuole assicurarsi che si parli di ciò che succede sul campo. Gran parte di questo impegno è volto a garantire la sicurezza, non solo negli stadi, ma anche nei centri di allenamento", ha aggiunto. La modifica si è resa necessaria perché Seattle è a tre ore di volo da Tijuana, mentre Los Angeles - dove la squadra iraniana ha disputato le prime due partite - era distante solo 45 minuti.