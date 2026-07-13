Bufera in Argentina: in tv uno spot con l'IA di Maradona, che doveva andare in onda in caso di sconfitta

In Argentina è stata trasmessa una pubblicità - con protagonista un Diego Maradona ricreato con l'intelligenza artificiale - di una nota casa di scommesse online che doveva andare in onda solo in caso di sconfitta della 'Selección'. Nel Paese si sta scatenando una vera e propria bufera attorno allo spot, che adesso rischia adesso di diventare un vero e proprio boomerang commerciale per il marchio. "E' andata ragazzi, siamo rimasti con la rabbia, ma non mi venite a dire che è finito il calcio perché se c'è una cosa che caratterizza gli argentini è sopportare le cadute e rimettersi in piedi, e anche questo siginifica avere attributi". Questo il testo, recitato dalla voce artificiale di Maradona, andato ieri in onda per sbaglio in diversi canali. Il testo originale dello spot era un appello agli argentini a dimostrare una volta di più "perché abbiamo gli attributi così grandi". "Se il mondo vuole venire a tagliarci le gambe, gli mostreremo che qui giochiamo con le palle", concludeva la pubblicità, che già aveva suscitato polemiche per l'uso dell'immagine di Maradona - con il consenso della famiglia che ha i riscosso i diritti - associata al mondo delle scommesse.