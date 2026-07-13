Bufera in Argentina: in tv uno spot con l'IA di Maradona, che doveva andare in onda in caso di sconfitta

13 Lug 2026 - 22:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

In Argentina è stata trasmessa una pubblicità - con protagonista un Diego Maradona ricreato con l'intelligenza artificiale - di una nota casa di scommesse online che doveva andare in onda solo in caso di sconfitta della 'Selección'. Nel Paese si sta scatenando una vera e propria bufera attorno allo spot, che adesso rischia adesso di diventare un vero e proprio boomerang commerciale per il marchio. "E' andata ragazzi, siamo rimasti con la rabbia, ma non mi venite a dire che è finito il calcio perché se c'è una cosa che caratterizza gli argentini è sopportare le cadute e rimettersi in piedi, e anche questo siginifica avere attributi". Questo il testo, recitato dalla voce artificiale di Maradona, andato ieri in onda per sbaglio in diversi canali. Il testo originale dello spot era un appello agli argentini a dimostrare una volta di più "perché abbiamo gli attributi così grandi". "Se il mondo vuole venire a tagliarci le gambe, gli mostreremo che qui giochiamo con le palle", concludeva la pubblicità, che già aveva suscitato polemiche per l'uso dell'immagine di Maradona - con il consenso della famiglia che ha i riscosso i diritti - associata al mondo delle scommesse.

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:55
Marotta: "Palestra è venuto meno a un impegno verbale con l'Inter e il suo agente..."
23:53
La Norvegia riaccolta in festa: 90mila persone a Oslo
MCH NORVEGIA PALAZZO REALE MCH
23:52
Grande festa a Oslo per il rientro della Norvegia
23:35
Argentina-Inghilterra con tifoserie separate su richiesta di Buenos Aires
23:30
L'agente di Palestra replica a Marotta: "Stupiti e dispiaciuti, la sua ricostruzione non corrisponde ai fatti. In 45 giorni nessun accordo tra i club"