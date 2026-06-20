Brasile, Vinicius: "Qui per grandi cose, sono in forma e posso dare tutto"

"Sono qui per fare grandi cose con la nazionale. Quando sono in forma, posso dare tutto, segnare gol e fornire assist. Ed è quello che ho fatto oggi. Spero di continuare così e di diventare campione con il Brasile". Così Vinicius, attaccante del Real Madrid, a CazéTV dopo la vittoria su Haiti. "È stato un momento importante per acquisire fiducia in vista della competizione. Contro un avversario che si è schierato con tre difensori, pensavamo di poter segnare più gol grazie alle occasioni create. Ma credo sia stata un'ottima partita, tutti hanno giocato molto bene. È un peccato che Raphinha si sia infortunato, ci dispiace per lui, credo si tratti dello stesso infortunio di prima. Speriamo non sia nulla di grave, che possa continuare a giocare con noi", ha dichiarato Vinicius che dopo aver segnato contro il Marocco ha fatto ancora centro nella sfida contro la formazione centramericana e fornito un assist per la rete di Matheus Cunha.