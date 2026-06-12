Brasile, Vinicius Jr: "Marocco migliorato, sarà gara difficile ma Brasile è pronto"

"Il Marocco è migliorato molto negli ultimi anni. Il calcio stesso è cambiato. Hanno dei giocatori molti importanti: sarà una partita difficile ma il Brasile è pronto. Non sono qui per essere il giocatore migliore, siamo qui per riportare il Brasile al posto che merita". Lo ha detto Vinicius Junior nel corso della conferenza stampa prima della partita con il Marocco. "Il Mondiale è diverso da tutte le altre competizioni. Speriamo di fare diversamente rispetto al risultato che abbiamo raggiunto all'ultima edizione", ha aggiunto augurandosi che "tutti abbiano la possibilità di venire qui a tifare perché il calcio è di tutti". Vinicius Jr schiva le domande sul rinnovo del contratto con il Real Madrid: "sono qui con la nazionale, tutto quello che riguarda il Real Madrid ne parleremo dopo".