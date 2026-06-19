Brasile, il presidente Lula scherza su Neymar: "Il primo convocato in smart working"

La battuta è arrivata durante un evento pubblico, nel corso di un dialogo con un bambino presente in platea. Parlando di sport e parità di genere, Lula ha chiesto al giovane se avesse mai visto giocare Marta, sei volte eletta miglior calciatrice del mondo. Dopo la risposta negativa, gli ha domandato chi fosse oggi, a suo avviso, il miglior giocatore della Seleção. "Neymar", ha risposto il bambino. A quel punto Lula ha ricordato che l'attaccante non è ancora entrato in campo.