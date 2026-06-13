Brasile, il messaggio di Lula ad Ancelotti: "Se vinci diventerai il nostro eroe"

Nel giorno del debutto del Brasile ai Mondiali di calcio, il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha registrato un messaggio per il commissario tecnico della squadra, Carlo Ancelotti. In un video pubblicato sui social, Lula ha chiesto al team di giocare "pensando al popolo brasiliano" e ha sottolineato che ai Mondiali "non si compete, si vince". "Ciò che conta è la grinta! Ciò che conta è la coesione della squadra, l'unità della squadra, l'armonia della squadra. Devono essere bravi, devono essere motivati e devono giocare pensando al popolo brasiliano, che ha bisogno di una vittoria. Se ci riuscirai, Ancelotti, diventerai il nostro eroe", ha affermato il capo dello Stato. "Hai la squadra, ma ai Mondiali non si compete, si vince! Non dobbiamo andare per competere, dobbiamo andare per vincere", ha aggiunto Lula. (